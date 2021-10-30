Прокуратура проверит информацию о загрязнении акватории Авачинской губы на Камчатке

Прокуратура Камчатского края организовала проверку информации о загрязнении Авачинской губы на Камчатке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по размещенной средствами массовой информации и социальными сетями публикации о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы в краевой столице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства, и при наличии оснований будут приняты необходимые меры.

В октябре 2020 года также появилась информация о загрязнении вод Камчатки. Тогда специалисты обнаружили в образцах воды маслянистое вещество. Предполагалось, что именно оно могло послужить причиной гибели морских животных.

Позже Минприроды назвали водоросли причиной загрязнения акватории Камчатки.

СК РФ отметил, что в исследованиях пробы воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено, что подтверждает версию природного загрязнения. Спустя некоторое время экосистема восстановилась, и в естественную среду обитания вернулись морские ежи и звезды.