Юнармейцы Волгограда приняли участие в церемонии перезахоронения героя-земляка

Волгоградские юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии захоронения летчика Красной армии, уроженца Сталинграда Алексея Купченко. Будучи заместителем командира эскадрильи, лейтенант погиб в воздушном бою в районе станции Чаща Ленинградской области в самые первые дни войны - 27 июня 1941 года.
Возвращение праха героя на родную землю стало возможным благодаря работе поисковиков. Бойцы провели большую работу с архивными документами, которые позволили вернуть имя бесстрашному пилоту, вступившему в неравный бой с закаленными в боях асами люфтваффе.
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