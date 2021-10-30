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Юнармейцы Волгограда приняли участие в церемонии перезахоронения героя-земляка

Кира Тило
05:31 30.10.2021
В память о герое над его могилой пролетели два фронтовых бомбардировщика Су-24.
Юнармейцы Волгограда приняли участие в церемонии перезахоронения героя-земляка
© Фото: Юнармия
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Волгоградские юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии захоронения летчика Красной армии, уроженца Сталинграда Алексея Купченко. Будучи заместителем командира эскадрильи, лейтенант погиб в воздушном бою в районе станции Чаща Ленинградской области в самые первые дни войны - 27 июня 1941 года.

Возвращение праха героя на родную землю стало возможным благодаря работе поисковиков. Бойцы провели большую работу с архивными документами, которые позволили вернуть имя бесстрашному пилоту, вступившему в неравный бой с закаленными в боях асами люфтваффе.

© Юнармия

«Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший солдат. Именно так говорил великий русский полководец Александр Суворов. Опираясь на эту истину, мы продолжаем работу по поиску останков погибших красноармейцев, выясняем их судьбы, обстоятельства их гибели, да и просто имена. Ведь многих из них в силу разных причин не брали в бой солдатские медальоны», - сказал начальник Волгоградского регионального штаба «Юнармии» Денис Харитонов.

По его словам, для всех без исключения родных важно, что герой их семьи вернулся из небытия, обрел место упокоения, к которому можно прийти и поклониться, поблагодарить за жизнь.

«Мы в движении „Юнармия“ осознаем, что это и есть та прямая связь поколений. При этом мы говорим, что из себя представляет война, насколько она ужасна и что нельзя допустить самой возможности ее повторения. Отрадно видеть, что сами юнармейцы проявляют живой интерес к этой деятельности, активно работают и в полях, и в архивах, создают в своих учебных заведениях музеи боевой славы, что, несомненно, направлено на укрепление исторической памяти», - подчеркнул Лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

© Юнармия

Всю найденную о подвиге информацию, а также архивные фотографии и личные вещи лейтенанта поисковики передали родным погибшего героя – сыну и внучке. Погребение героя прошло с соблюдением всех воинских почестей. В память о лейтенанте Купченко над его могилой пролетели два фронтовых бомбардировщика Су-24.

В церемонии прощания приняли участие юнармейцы Городищенского района - представители отряда «Застава» Россошинской средней школы, которая носит имя тоже летчика - Героя Советского Союза Ивана Бибишева, погибшего в боях под Сталинградом. Застывшие в почетном карауле ребята отдали дань памяти всем погибшим защитникам Отечества от имени всего юнармейского движения.

Россошинское военно-мемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, было открыто 23 августа 1997 года. В этот день были захоронены останки 808 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях на территории современной Волгоградской области. За все время существования мемориала покой здесь обрели почти 20 тысяч защитников твердыни на Волге.

© Юнармия

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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