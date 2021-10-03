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Бывшая солистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Кира Тило
01:09 03.10.2021
Одна из участниц группы сообщила о воссоединении «Тату» в своем Instagram.
Бывшая солистка «Тату» объявила о воссоединении группы
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press
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Бывшая солистка «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении коллектива. Об этом она сказала на своей странице в Instagram. Катина отметила, что в трибьюте примет участие вторая вокалистка группы - Юлия Волкова.

«Официальный трибьют „Тату“ - весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. А также из крутых новостей - сериал „Тату“ с нашим участием», - сказала Катина.

«Тату» - российская музыкальная поп-группа, созданная в 1999 году. В ней состояли две певицы - Юлия Волкова и Елена Катина. Спустя четыре года они достигли пика популярности - их песни занимали первые места хит-парадов в европейских странах. Группа окончательно распалась в 2014 году. 

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