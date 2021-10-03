Бывшая солистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Бывшая солистка «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении коллектива. Об этом она сказала на своей странице в Instagram. Катина отметила, что в трибьюте примет участие вторая вокалистка группы - Юлия Волкова.

«Официальный трибьют „Тату“ - весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. А также из крутых новостей - сериал „Тату“ с нашим участием», - сказала Катина.

«Тату» - российская музыкальная поп-группа, созданная в 1999 году. В ней состояли две певицы - Юлия Волкова и Елена Катина. Спустя четыре года они достигли пика популярности - их песни занимали первые места хит-парадов в европейских странах. Группа окончательно распалась в 2014 году.