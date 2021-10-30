Исколесить Сирию: россияне поучаствовали в международной велогонке в САР

Велогонка для страны, истощенной войной, превратилась в настоящий спортивный праздник. Выяснить, кто быстрее крутит педали, в Сирию приехали спортсмены со всего арабского мира. Поддержать сирийцев в это сложное время решили и россияне.

«К нам приехали спортсмены из Сирии, Ирака, Ливана, Палестины, из разных регионов России - всего около трехсот участников. Состав очень представительный, куда более масштабный, чем в прошлом году», - рассказал руководитель департамента спорта Латакии Арейша Шмали.

На календаре уже осень, но на побережье Средиземного моря по-прежнему жарко. Спортсмены из России такую погоду комфортной не считают. Из равнинной части в горную Латакию: от старта до финиша 20 километров. Едут пятерками, ведущий постоянно меняется.

За командой следует тренер, дает четкие указания, следит за каждым велогонщиком. Но в какой-то момент наставник готов выпрыгнуть из машины: с нашей командой равняются сирийцы.

Сирийцы используют спортивную хитрость - пристраиваются за мотоциклом полицейского. За ним воздух разряженный, и ехать куда проще. Это, конечно, не запрещено, но сопровождающий нашей команды старается держать от велогонщиков дистанцию побольше. Как результат, команда из Сирии финиширует первой.

«На трассе встречались подъемы и спуски, на продолжительном участке солнце слепило глаза. Но мы проехали уверенно, показали свой лучший результат. У меня только положительные эмоции», - поделился впечатлениями участник соревнований от Сирии Ахмад Хаек.

Сразу за ними финишную черту пересекают россияне. В Сирии побеждают сирийцы, в Чикаго - чикагцы. Наши спортсмены, конечно, немного расстроены. Из-за сложностей перевода они не сразу поняли правила заезда и действовали, думая, что нужно придерживаться международных норм.

В любом случае, в этих соревнованиях победила дружба. Ведь цель состязаний даже не место на пьедестале, а опыт и прекрасные впечатления.