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Названа страна, где до недавнего времени не было случаев заражения COVID-19

Анна Берестовая
03:15 30.10.2021
В одной из островных стран нашли первый с начала пандемии случай заражения COVID-19.
Названа страна, где до недавнего времени не было случаев заражения COVID-19
© Фото: Michael Rucker imageBROKER.com Globallookpress
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В островном государстве Тонга, располагающемся в южной части Тихого океана, в первый раз с начала пандемии обнаружили случай заболевания коронавирусной инфекцией. Зараженным COVID-19 оказался путешественник, прибывший на территорию страны из Новой Зеландии.

До недавнего времени Королевство Тонга оставалось одним из немногих мест на планете, которым удалось избежать распространения коронавируса. Достаточно долго изолированное положение способствовало успешной защите от пандемии.

Согласно сообщению премьера Тонги, турист, у которого был выявлен коронавирус, прилетел в страну в числе 215 пассажиров рейса из новозеландского города Крайстчерч. Как заявили в Новой Зеландии, путешественник был привит вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer.

Согласно Associated Press, в Тонге проживает около 106 000 человек, около 31% из которых полностью вакцинированы. Тем не менее, в случае распространения заболевания государству придется непросто в связи с вероятной нехваткой ресурсов в системе здравоохранения.

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