Четыре человека задержаны по подозрению в убийстве 13-летней давности в Тверской области

Правоохранительные органы в Тверской и Московской областях задержали четверых человек, являющихся подозреваемыми в убийстве, совершенном 13 лет назад. В соответствии с версией следствия, задержанные подозреваемые убили мужчину и закопали его тело в лесу в Тверской области.

Задержание было произведено ночью с 28 по 29 октября 2021 года. Определить лиц, которые, вероятно, были причастны к совершению преступления 13-летней давности, удалось благодаря тесному взаимодействию полиции и следственных органов РФ.

Как сообщает отделение СК РФ по Тверской области, 1 февраля 2008 года некий потерпевший поставил свою машину на стоянку, после чего не вернулся домой. После этого, 4 февраля того же года, его тело было найдено закопанным в Никулинском сельском поселении на территории лесного массива.

Как сообщили на сайте ГУ МВД по Тверской области, возможные фигуранты уголовного дела были заключены под стражу по предъявленным обвинениям. В настоящее время осуществляются действия по закреплению законодательной базы в отношении граждан, заключенных под стражу в связи с объявленным разбирательством.