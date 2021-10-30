Кабмин утвердил новые меры поддержки для пострадавшего от COVID-19 малого и среднего бизнеса

Правительство РФ утвердило постановление о помощи бизнесу, согласно которому до 20 миллиардов рублей будет выделено на льготные кредиты бизнесменам в отраслях, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса. Еще порядка 38,5 миллиардов рублей по программе «ФОТ 3.0» направят на гранты малым и средним предприятиям.

Как следует из постановления правительства РФ, заем может быть выдан на полтора года из расчета размера одного МРОТ на каждого сотрудника. На погашение кредита отводится теперь срок, в два раза больший - с 6 до 12 месяцев.

«Важно, что в первые полгода можно ничего не платить - ни процентов, ни основного долга, а затем в течение 12 месяцев погашать заем равными долями», - цитируется в документе заявление главы кабинета министров Михаила Мишустина.

Выдача новых кредитов для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики начнется 1 ноября и продлится до 30 декабря. Меры поддержки распространятся на представителей 17 отраслей. Список нового этапа программы льготного кредитования теперь дополнили образование детей и взрослых, бытовое обслуживание, услуги химчисток, услуги по дневному уходу за детьми, парикмахерских и салонов красоты.