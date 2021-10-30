Пассажирский автобус опрокинулся под Ханты-Мансийском

Шесть пассажиров рейсового автобуса, в том числе двое подростков 2006 и 2007 годов рождения, пострадали в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

По сообщениям экстренных служб «Интерфаксу», водитель автобуса, двигавшегося по маршруту Ханты-Мансийск-Талинка-Нягань, поворачивая на главную дорогу, не справился с управлением. После этого транспортное средство завалилось на бок. На момент ДТП в нем находились 32 пассажира.

В пресс-службе окружного департамента здравоохранения отметили, что тяжелых травм у пострадавших в аварии не зафиксировано. Все они доставлены для осмотра в Няганскую окружную больницу.