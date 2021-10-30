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Умер первый в истории тренер женской сборной СССР по биатлону Евгений Хохлов

Валентина Пескова
20:14 30.10.2021
В Союзе биатлонистов России сообщили, что имя спортивного мастера навсегда войдет в историю данного вида спорта.
Умер первый в истории тренер женской сборной СССР по биатлону Евгений Хохлов
© Фото: Hendrik Schmidt dpa Globallookpress
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Тренера женской сборной по биатлону Евгения Хохлова не стало в доме отдыха ветеранов в Подмосковье на 83-м году жизни. О смерти первого в истории отечественного биатлона тренера сборной биатлонисток сообщили в СБР.

«Венера Чернышова, Елена Головина, Кайя Парве и многие другие замечательные биатлонистки добивались побед под его руководством. Память о замечательном тренере и настоящем подвижнике биатлона навсегда останется в истории нашего славного вида спорта», - говорится на сайте Союза биатлонистов России.

В последние годы, отмечается в сообщении, заслуженный тренер СССР и России тяжело болел.

Евгений Хохлов был назначен на должность тренера сборной СССР при ЦКО ДСО Профсоюзов в 1977 году, затем стал тренером по биатлону Управления лыжных видов спорта при Госкомспорте СССР. Позже в соответствии с опытом был назначен старшим тренером сборной СССР. Под его руководством женская сборная СССР успешно выступала на чемпионатах мира.

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