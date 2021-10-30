МИД Украины отрицает обвинения Польши в «дискриминации» поляков

В МИД Украины категорически отвергли обвинения Польши в якобы дискриминации поляков, о которых заявил ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, такие утверждения являются некорректными.

Как заявил представитель дипмиссии, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества на Украине вводит в заблуждение других людей и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

«Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине», - цитирует дипломата «РБК Украина».

Николенко призвал Варшаву воздержаться от оценок, которые диссонируют с реальными шагами стороны с целью укрепления партнерства двух стран.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что поляки на Украине дискриминированы относительно вероисповедания и «ситуация меняется к худшему из-за объективных и субъективных факторов».