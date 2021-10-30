Лондонский аэропорт Стенстед частично эвакуирован из-за подозрительного пакета

В Лондоне сотрудникам полиции пришлось частично эвакуировать людей из здания аэропорта Стенстед в рамках стандартной процедуры после того, как там был обнаружен подозрительный пакет.

«Зона проверки безопасности временно закрыта, что может повлиять на вылетающих пассажиров. Прибывающие рейсы обслуживаются в штатном режиме», - говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Полиция графства Эссекс вскоре проинформировала, что эксперты по взрывчатым веществам не обнаружили в сумке ничего, что вызывало бы беспокойство, и терминал уже готов к полному открытию.

Правоохранители также задержали в связи с инцидентом мужчину, который остается под стражей, пока продолжается расследование.