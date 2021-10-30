Вооружен до зубов: новейший корвет «Алдан Цыденжапов» разбил условного противника на маневрах во Владивостоке

День 325-летия со дня основания Военно-морского флота России, который совпадает с Днем моряка-надводника, экипаж новейшего корвета «Алдан Цыденжапов» встретил на маневрах в море. В своей профессиональный праздник он встретил в заливе Петра Великого у берегов Владивостока и уничтожил корабль условного противника.

Арт-установка А-190 - это мощное орудие и так называемая «царь-пушка» корвета «Алдар Цыденжапов», которая бьет на многие километры и в ходе учений успешно поразила морской щит-мишень, имитирующий корабль условного неприятеля.

Еще одна «козырная карта» корвета - зенитный комплекс АК-630, который уничтожает макеты плавающих мин. Этой установке нет равных по плотности огня и скорострельности: 100 выстрелов в секунду - и гарантированное поражение цели.

Новейший корвет Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов» вышел из Владивостока в залив Петра Великого по плану боевой подготовки, в которой участвуют не только моряки, но и летчики. У корабля есть даже свой вертолет со специальным ангаром для винтокрылой машины.

Вертолет Ка-27 - истребитель подводных лодок - маневрирует и садится на небольшую площадку во время движения корабля при любых метеоусловиях: и в шторм, и в ветер. Благодаря своему мастерству пилоты и авианаводчики координируют и взлет, и посадку.

Корвет может найти и уничтожить цель, как надводную, так и скрывающуюся на глубине, однако сам при этом остается невидимкой для радаров противника. Несмотря на относительно небольшие габариты, «Цыденжапов» вооружен до зубов: с противокорабельными ракетами «Уран», зенитными «Редут» и комплекс по борьбе с субмаринами «Пакет-НК».

«Отличие корабля от предыдущих - наличие совершенного радиотехнического вооружения, которое позволяет осуществить поиск и слежение за воздушными и надводными объектами», - рассказал командир корвета «Алдар Цыденжапов» Андраник Шишманян.

На корабле служит земляк и одновременно тезка героя России - Алдара Цыденжапова - Алдар Пренлеев. Ему посчастливилось сразу после срочной службы пойти на новый корабль контрактником.

Скоро будет год, как корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота. Он уже успел побывать на двух больших учениях и демонстрировал Андреевский флаг у берегов Японии и Гавайских островов.