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Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю музея

Валентина Пескова
17:34 30.10.2021
О происшествии в главном музее Санкт-Петербурга сообщила блогер Анастасия Миронова, поскольку этим посетителем оказался ее молодой человек.
Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю музея
© Фото: mironovanastasiia, instagram
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Блогер Анастасия Миронова сообщила об инциденте в Эрмитаже, во время попытки посетить который сотрудник главного музея Санкт-Петербурга сломал нос посетителю, 27-летнему молодому человеку девушки. По сообщениям Telegram-каналов, им является сын владельца холдинга «Евросиб» Николай Никитин.

Миронова выложила в Stories на своей странице в Instagram видеозапись, где она следует за сотрудником музея, который ударил молодого человека, однако мужчина отказывается отвечать на ее вопросы и на просьбу представиться явно не проявляет желания называть свое имя и должность.

«Этот молодой человек ударил моего молодого человека по лицу. У него кровь. Все зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Мы вели себя максимально цивилизованно», - сообщила блогер за кадром на видео.

В Государственном Эрмитаже данный факт происшествия подтвердили, в музее проводится служебное расследование.

«В первый день введения обязательного предъявления QR-кодов на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент. Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу. Эрмитаж приносит извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшими свидетелями этого происшествия», - сообщила пресс-служба музея.

Как добавили в руководстве Эрмитажа, сотрудник, совершивший проступок, полностью признает свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия, которые он объяснил общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и новым режимом работы музея. При этом отмечается, что данный работник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности.

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