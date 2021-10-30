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Соединения РВСН начали передачу высококачественного кислорода региональным медикам

Егор Левин
14:00 30.10.2021
В воинских частях также начали формировать запасы жидкого медицинского кислорода для оказания массовой помощи медицинским учреждениям субъектов РФ.
Соединения РВСН начали передачу высококачественного кислорода региональным медикам
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Стратегические ракетчики передали медицинским учреждениям высококачественный кислород для нуждающихся.

В связи с эпидемиологической обстановкой на территории России, РВСН приняты меры помощи региональным медицинским учреждениям. В частности, войска передали медикам жидкий медицинский кислород. Это сделано с использованием разработанной и поставленной в РВСН станции транспортабельной азотокислорододобывающей станции СТАД-100.

Она добывает кислород и азот из атмосферного воздуха. Проведенные испытания показали, что агрегат выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8%.

Впервые опытные образцы станции СТАД-100 представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». В 2021 году на том же форуме представили серийные агрегаты, прошедшие испытания и поставленные в соединения PBCH. Производительность одной станции по добыче жидкого кислорода составляет 2200 килограмм в сутки.

Военнослужащие Ужурского соединения Красноярского края и Пибаньшурского арсенала РВСН Удмуртской Республики передали высококачественный кислород в региональные больницы. Всего к настоящему моменту поставлено более 2 тонн.

В воинских частях РВСН приступили к формированию запасов жидкого медицинского кислорода с целью оказания массовой помощи медицинским учреждениям субъектов Российской Федерации.

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