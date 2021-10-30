Из Московского музея современного искусства пропал рисунок художника Янкилевского

В Московском музее современного искусства пропал рисунок художника Владимира Янкилевского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На данный момент по данному факту полиция проводит проверку.

«В отдел полиции по Тверскому району 20 октября поступило заявление от представителя одного из московских музеев графического произведения. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ТАСС, в музее не оказалось «Рисунка к Триптиху», написанного в 1970 году.

Владимир Янкилевский - известный советский художник, представитель нонконформистого искусства. В 1989 году Янкилевский покинул СССР, обосновавшись сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Он скончался в 2018 году.