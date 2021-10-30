Женщина и новорожденный погибли в ДТП с «КамАЗом» в Ингушетии

В Ингушетии в результате аварии на ФАД «Кавказ» в районе Назрановской крепости погибли новорожденный ребенок и женщина. Об этом сообщает региональное отделение МВД в своем Instagram.

«На ФАД „Кавказ“ в районе Назрановской крепости водитель автомобиля „ВАЗ“, предположительно совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем „КамАЗ“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка „ВАЗа“, при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок», - говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным ведомства, еще восемь несовершеннолетних пассажиров легковушки доставлены в больницу. По факту трагедии проводится проверка.