Женщина и новорожденный погибли в ДТП с «КамАЗом» в Ингушетии
По данным регионального МВД, в аварии пострадали восемь детей.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В Ингушетии в результате аварии на ФАД «Кавказ» в районе Назрановской крепости погибли новорожденный ребенок и женщина. Об этом сообщает региональное отделение МВД в своем Instagram.
«На ФАД „Кавказ“ в районе Назрановской крепости водитель автомобиля „ВАЗ“, предположительно совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем „КамАЗ“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка „ВАЗа“, при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок», - говорится в сообщении.
Также, по предварительным данным ведомства, еще восемь несовершеннолетних пассажиров легковушки доставлены в больницу. По факту трагедии проводится проверка.