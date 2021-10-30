Более 30 военных врачей ЦВО приступили к работе в медучреждениях Хакасии

Более 30 военных врачей ЦВО приступили к работе в лечебных учреждениях Республики Хакасия Более 30 военных врачей Центрального военного округа приступили к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях Республики Хакасия.

Для эффективной работы и оказания помощи медицинскому персоналу Республики Хакасия в борьбе с COVID-19 были сформированы врачебные группы.

Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в четырех медицинских учреждениях региона в городе Абакане и Черногорске. Военные врачи провели осмотры пациентов с COVID-19, организовали взаимодействие с медперсоналом больниц, после чего приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении.

В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медика, имеющих значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению Президента Российской Федерации Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему Центральному военному округу оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных новой коронавирусной инфекцией.