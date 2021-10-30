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Отец фигуриста Дмитриева опроверг информацию о возможном переходе сына в сборную США

Кира Тило
01:05 30.10.2021
По словам Артура Дмитриева-старшего, сын поехал в США к друзьям и решил принять участие в турнире US Championship Series.
Отец фигуриста Дмитриева опроверг информацию о возможном переходе сына в сборную США
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Отец российского фигуриста Артура Дмитриева, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший опроверг сообщения о возможном переходе сына в сборную США. Ранее американский журналист заявил, что Дмитриев-младший поменяет «спортивное гражданство» и выступит на предстоящем турнире US Championship Series в США.

«Артур Дмитриев, возможно, переедет из России в США - на этой неделе он будет кататься на соревнованиях серии чемпионатов США, которые являются отборочными для граждан Америки», - написал Джеки Вон в Twitter.

Артур Дмитриев-старший сообщил, что сын просто поехал в США к друзьям и решил принять участие в турнире US Championship Series.

«Еще несколько дней назад сын был в Москве, где в последнее время катался для поддержания формы в группе Нины Мозер. Артур просто решил прокатиться в США, где у него есть друзья. Заявился на турнир US Championship Series в штате Вирджиния. В Америке все просто: платишь деньги - и выступай. К тому же у Артура есть американский паспорт, который мы с женой оформили ему, когда работали в США», - сказал Дмитриев-старший в интервью РИА Новости.

29-летний Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кто смог исполнить каскад тройной лутц - тройной флип на официальных соревнованиях.

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