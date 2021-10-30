Минторг США подтвердил рыночный статус экономики РФ

Рыночный статус российской экономики был официально подтвержден министерством торговли Соединенных Штатов в ходе проведенного им расследования. Соответствующее исследование было инициировано в контексте антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

Об этом рассказали в Минэкономразвития России, пояснив, что, собственно, сам анализ производился на основании заявления, которое 30 июня этого года подал американский производитель карбамидно-аммиачной смеси. В конечном итоге, 29 октября 2021 года Минторг США обнародовал меморандум, в котором утверждается о недостаточности оснований для отзыва у РФ статуса государства с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур.

В российском ведомстве уточнили, что на всех этапах процесса заинтересованные стороны, включая Россию, принимали участие. Также в министерстве напомнили, что рыночной по версии американских партнеров экономика России была признана не так давно - в 2002 году.

В Минэкономразвития подметили, что такая процедура оценки по вопросу об отзыве рыночного статуса экономики проводилась американкой стороной впервые. Как передает РИА Новости, было обозначено, что решение Минторга США в дальнейшем будет детально изучаться, однако подобный итог «дает позитивный сигнал», в том числе говорящий об отсутствии у Америки намерений пренебрегать своими обязательствами в рамках ВТО.