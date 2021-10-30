В стране и мире Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул страну Кира Тило Сообщается, что причиной этого послужили недавние «оскорбительные высказывания» со стороны официальных лиц Ливана. © Фото: Dppi Florent Gooden Globallookpress Читайте нас на: Власти Бахрейна требуют от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщается в коммюнике бахрейнского МИД. «Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме этого, Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций, и потребовала от ливанского дипломата покинуть страну. «Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов. Для безопасности Королевства было решено прекратить весь ливанский импорт в страну», - передает гостелеканал Al-Ekhbariya. По данным прессы, Саудовская Аравия рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с Ливаном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика