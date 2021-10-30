Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул страну
Власти Бахрейна требуют от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщается в коммюнике бахрейнского МИД.
«Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме этого, Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций, и потребовала от ливанского дипломата покинуть страну.
«Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов. Для безопасности Королевства было решено прекратить весь ливанский импорт в страну», - передает гостелеканал Al-Ekhbariya.
По данным прессы, Саудовская Аравия рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с Ливаном.