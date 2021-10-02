Вобла преткновения: почему обычная речная рыба может оказаться в Красной книге

В России под угрозу исчезновения попала вобла. Ее не часто теперь можно встретить на прилавках магазинов, а цена за килограмм сопоставима с ценой на говядину. В сравнении с другими представителями пресноводных, она дороже форели и горбуши.

Чтобы поймать хоть что-то, теперь нередко приходится проделывать долгий путь. Рыбы в районе многих сел, к примеру, в Нижегородской области - нет.

На отсутствие рыбы жалуются не только на средней Волге. Летом 2021 года экологи отметили массовый мор. По словам специалистов, в отдельных регионах такого большого объема погибшей рыбы не было за весь период наблюдений. Причина - аномальная жара и миллионы сине-зеленых водорослей, обильно цветущих в теплой воде, попадающих в реку из бытовых стоков.

Катастрофическая ситуация и в низовье Волги. Вобла, символ Астрахани, может оказаться в Красной книге. Уловы воблы в Астраханской области: начало ХХ века - более 200 тысяч тонн, середина ХХ века - более 50 тысяч тонн, начало XXI века - 7,5 тысяч тонн, 2021 год - 1,2 тысячи тонн. Воблы стало в 100 раз меньше, чем до массового строительства гидросооружений.

«Последствие гидростроительства и зарегулированный режим реки Волги, который отличается от естественного, не дает вобле естественно размножаться», - пояснил замруководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» «КАСПНИРХ» Сергей Шипулин.

Астраханскую воблу раньше можно было встретить на каждом базаре Поволжья. Сейчас же продавцы закупают ее только за рубежом. Отечественная закуска - редкий, и потому особенно ценный улов, она дороже импортной в 3-4 раза. Ради такого улова люди готовы идти под уголовную статью - по всей Волге раскинуты десятки тысяч метров браконьерских сетей.

С другими видами рыб ситуация не так критична, в реку ежегодно выпускают молодь, в основном, ценные виды. За три последних года в нижегородской области выпустили 400 тысяч мальков стерляди. Чтобы спасти астраханскую «рыбную визитку», необходимо усиливать охрану в нерестовый период, а также изменить естественный водный режим. Но даже создав благоприятные условия, понадобится не один десяток лет, чтобы астраханская вобла вышла из разряда деликатесов и вновь стала доступной закуской.