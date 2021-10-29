Депутат Верховной Рады сообщил, что его жена привилась «Спутником V»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что его жена сначала привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V», позже - американским препаратом Johnson & Johnson.

Сам депутат вакцинировался китайским препаратом CoronaVac, об этом он сказал Шуфрич в эфире канала «1+1».

Ранее правительство Украины запретило регистрацию в стране российских вакцин и других профилактических средств от коронавирусной инфекции.

Напомним, что президент Украины заявил ранее, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса из-за отсутствия доказательств ее эффективности.