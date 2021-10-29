Двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в селе в Якутии

Пожар, вспыхнувший на территории села Верхневилюйск в Якутии, унес жизни двоих человек. Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном жилом здании на улице Ленина.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 03.25 по местному(21.25 по московскому) времени. Пожарные оказались на месте уже через три минуты и застали дом сильно задымленным. В одной из квартир обнаружили открытый огонь.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону, жертвами случившегося оказались молодые мужчина и женщина. Кроме того, в результате пожара пострадали трое детей, которые на данный момент находятся в больнице.

Причина пожара, а также масштаб нанесенного ущерба устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета России.