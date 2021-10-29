Авиакомпании США призвали Госдеп добиться дополнительных прав на полеты над РФ

В Соединенных Штатах ряд крупнейших авиаперевозчиков, по данным прессы, обратился к Государственному департаменту страны с призывом как можно скорее добиться дополнительных прав на полеты над Россией. Обращение было сделано от лица отраслевого объединения.

Письмо, как пишет СМИ, направленное получателю 14 октября 2021 года, содержало, в частности, просьбу о личном вмешательстве госсекретаря США Энтони Блинкена. Компании якобы объяснили, что многим из них требуются допправа, касающиеся воздушного пространства РФ, в интересах рынка.

Согласно сведениям издания Reuters, приводящего выдержки письма, авторы документа объясняют, что без получения соответствующих прав будут вынуждены использовать неэффективные маршруты. Это же, в свою очередь, обернется потерей времени, избыточными выбросами CO2 и ненужными остановками.