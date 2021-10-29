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Технологии на страже древности: археологи РФ создают 3D-модели реннехристианских храмов Сирии

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 29.10.2021
Экспедиция российских археологов уже успела посетить Босру Шакре, Пальмиру и Алеппо.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Храм святой Елены в Алеппо является одной из самых старых церквей раннехристианской эпохи. Его строительство датируется пятым веком нашей эры. Сейчас здание в плачевном состоянии, но такие памятники просто необходимо сохранять. Именно поэтому российские ученые детально изучают метр за метром архитектурного ансамбля.

Изначально, как рассказала заведующая отделом охранной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук Наталья Соловьева, на месте религиозного сооружения была римская площадь, затем появилась церковь, и еще позже пришли арабы и построили вокруг медресе.

При этом, даже во времена темного и воинственного средневековья здание не разрушили. Однако в наши времена террористы не пощадили историческое наследие.

«Здесь были боевики, по-варварски обращавшиеся с памятником. В полу, видите, дыра. Говорят, что они копали здесь яму в надежде найти древние сокровища», - отметил директор государственного музея города Алеппо Сахер Оллаби.

Так же как и церковь, большая часть старого города  практически уничтожена. На восстановление теперь уйдут годы, а денег в истощенной войной стране сейчас нет. Именно поэтому археолог РАН Наталья Соловьева подняла вопрос о помощи Сирии в сохранении раннехристианских храмов.

«Для нас, православных христиан России, особую боль вызывает именно разрушение раннехристианских памятников, потому что в каждой русской церкви есть элемент раннехристианского храма, византийского, которых полным-полно на территории Сирии», - объяснила сотрудник РАН.

Для ученых института истории материальной культуры это уже третья экспедиция в Сирию. До этого они изучали «Невесту пустыни» - прекрасную Пальмиру, и уже успели посетить практически все достопримечательности страны. Перед археологами стоит сложнейшая задача - создать 3D-модели всех раннехристианских памятников. На стены наносят специальные метки, и при помощи них создается цельная, объемная картина архитектурного проекта.

«Мы делаем 3D-модель, сканирование, телевизионное обследование, геодезическую привязку, потом сохраним цифровой архив», - уточнила археолог.

Эти цифровые модели в будущем помогут тем, кто будет заниматься реставрацией памятников. Сейчас в стране идет процесс восстановления, но пока не до истории. Поэтому своей работой российские ученые надеются привлечь внимание международной общественности к проблеме разрушенных раннехристианских храмов.

«Когда мы закончим 3D-модели, мы все их выложим на сайт, и это будет доступно любому желающему: посмотреть, погулять по той же Шакре или Пальмире, или Босре. И, одновременно, специалисты смогут увидеть состояние и дай Бог, приложить усилия к их сохранению», - поделилась планами Соловьева.

Экспедиция Натальи Соловьевой в этот раз работает не только в Алеппо. Ученые уже посетили древний город Босру, построенный еще во времена Египетских фараонов. Провели исследования раннехристианских храмов в Шакре. Все материалы, которые наши археологи смогут собрать, будут храниться не только в Российской академии наук: копии передадут сирийскому правительству, которое приступит к полноценной реставрации после наступления мира на всей территории страны.

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