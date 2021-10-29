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Зенитчики отразили ракетные удары «противника» и разбили «рой беспилотников» под Астраханью

Кира Тило
05:00 29.10.2021
В Астраханской области прошли тактические учения зенитчиков пяти соединений с боевыми пусками ЗРС С-300В4, ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Астраханской области с подразделениями зенитно-ракетных соединений и воинских частей, проходящих обучение (переподготовку на новейшие образцы вооружения) в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, проведены масштабные учения по противовоздушной обороне с боевыми пусками зенитных ракетных систем дальнего и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия.

Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система противовоздушной обороны.

В ходе учения подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированный удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника.

© Минобороны РФ

На полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и воинских частей, вооруженных передовыми зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».

Для создания сложной мишенной обстановки применялись высокоскоростные ракеты-мишени - аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс «Адьютант», в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом налет различных средств воздушного нападения условного противника осуществлялся одновременно.

В ходе основной фазы учения, зенитные ракетные дивизионы, совершив марш и заняв боевые позиции, отработали задачи по своевременному вскрытию и отражению воздушных ударов условного противника в условиях постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности.

© Минобороны РФ

На первом рубеже эшелонированной обороны дивизионы зенитных ракетных систем большой дальности С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км. На втором рубеже боевые расчеты комплексов войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», выполнили боевые пуски ракет, отразив атаку крылатых ракет условного противника, летевших на предельно малых высотах.

Также боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2» поражали высокоскоростные групповые цели, имитирующие налет авиации на дальности от 10 до 40 км.

Дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2» выполнили боевые пуски по групповым воздушным целям, имитирующим налет «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника на дальности до 15 км.

© Минобороны РФ

На крайнем рубеже противовоздушной обороны были задействованы боевые машины «Тайфун-ПВО», расчеты которых с помощью ПЗРК «Верба» обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника на дальности до 6 тысяч метров и высоте 3,5 тысяч метров.

Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км.

В практических действиях по обеспечению эшелонированной противовоздушной обороны было привлечено более 1000 военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники. Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены.

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