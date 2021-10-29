Миротворцы РФ оказали гуманитарную помощь почти тысяче жителей села в Карабахе

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента вместе с представителями благотворительного фонда «Мерси» оказали гуманитарную помощь многодетным семьям и переселенцам в отдаленном районе Нагорного Карабаха.
«Миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе была проведена акция в населенном пункте Гиши. Акция проводилась в средней школе, в которой учится 150 учеников. Учащимся с первого по четвертый классы было индивидуально вручено более 50 подарков. Это были рюкзаки, пеналы, ручки, тетради, карандаши цветные, фломастеры - все, что может быть необходимо младшим классам во время учебы. В этом населенном пункте проживает 1032 человека, каждому из которых были вручены индивидуальные подарки - это куртки, футболки, джинсы, одежда - начиная от малышей и заканчивая взрослыми», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.
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