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Миротворцы РФ оказали гуманитарную помощь почти тысяче жителей села в Карабахе

Кира Тило
03:14 29.10.2021
Российские миротворцы вместе с благотворителями оказали гуманитарную помощь около 1 000 жителям села Гиши Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента вместе с представителями благотворительного фонда «Мерси» оказали гуманитарную помощь многодетным семьям и переселенцам в отдаленном районе Нагорного Карабаха.

«Миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе была проведена акция в населенном пункте Гиши. Акция проводилась в средней школе, в которой учится 150 учеников. Учащимся с первого по четвертый классы было индивидуально вручено более 50 подарков. Это были рюкзаки, пеналы, ручки, тетради, карандаши цветные, фломастеры - все, что может быть необходимо младшим классам во время учебы. В этом населенном пункте проживает 1032 человека, каждому из которых были вручены индивидуальные подарки - это куртки, футболки, джинсы, одежда - начиная от малышей и заканчивая взрослыми», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

© Минобороны РФ

Также он добавил, что дети средней школы Гиши сделали для миротворцев сюрприз в виде песен и стишков.

«По окончанию акции в средней школе, мы направились в детский сад Гиши, в котором 49 воспитанников, каждый из воспитанников детского сада также получил индивидуальные подарки. В общем на детский сад будут выданы еще игрушки. Дети, учащиеся средней школы Гиши, сделали сюрприз для миротворцев, которые прибыли их поздравлять, подготовили для нас стишки, песни, первоклашки нам спели, в благодарность за это каждый из детей который пел и читал стихи получили также индивидуальные подарки», - добавил он.

Гуманитарную акцию миротворцы провели в средней школе и в детском саду села Гиши, Мартунинского района. Жителям передали гуманитарный груз общим весом более 2 тонн в виде школьных наборов, детской и взрослой обуви, одежды и источника бесперебойного питания.

«Была отдельная помощь для семьи беженцев из Шуши. Также посетили детский сад, привезли игрушки, для рисования нужные принадлежности, также и школьные подготовительные принадлежности. Дети в садике сделали очень приятный сюрприз для нас, они спели на армянском и русском языках. Очень тепло встретили и очень приятно стало, как дети встречают. Данная акция была проведена при помощи ассоциации благотворительных организаций „Мерси“ совместно с миротворческим контингентом РФ. Всем огромное спасибо», - сказал представитель благотворительной организации Бадал Парян.

© Минобороны РФ

Школьники в знак благодарности для миротворцев и благотворителей подготовили выступление в виде национальных танцев и вручения рисунков, нарисованных детьми начальных классов накануне приезда миротворцев в школу села Гиши.

«Сейчас, Слава Богу, у нас немало учеников, школа у нас очень хорошая, большая, светлая. Дай Бог, чтобы мы смогли выполнять нашу работу, чтоб наши дети всегда были здесь, в своих родных краях, чтобы мы могли дальше жить. Мы желаем не только эти подарки, социальную помощь, мы хотим Мир. Спасибо вам большое за все, мы хотим мира, мы хотим дружбы», - сказала учитель русского языка Рамела Айлептян.

Всего в рамках гуманитарной акции помощь оказана 950 нуждающимся жителям села Гиши.

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