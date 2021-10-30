Главком ВМФ поздравил военных с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского Регулярного Флота

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского Регулярного Флота. Эти две даты отмечаются 30 октября.

Поздравительная телеграмма Евменова направлена в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии и в адрес экипажей более 80 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

«30 октября в нашей стране отмечается знаменательная дата - День основания Российского Флота - День моряка-надводника. Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! 325-летняя история отечественного Военно-Морского Флота неотделима от героической истории нашего государства. Датой создания российского регулярного флота принято считать 1696 год: 20 октября по представлению Петра I состоялось решение Боярской Думы: "морским судам быть…". На начальном этапе строительства флота не все шло гладко. Однако сам Петр I неоднократно подчеркивал: "ежели не делать плохого начала, то и доброго конца нельзя дождаться"… Результат не заставил себя долго ждать - уже вскоре флот Российский навечно вписал на скрижали ратной летописи Отечества победы при Гангуте (1714 г.), Эзеле (1719 г.), Гренгаме (1720 г.)», - указано в тексте поздравительной телеграммы.

По словам Главкома, флот стал важным инструментом внешней политики России и в дальнейшем способствовал развитию экономики, а также росту международного авторитета страны. Как отметил Евменов, благодаря самоотверженности и мужеству наших соотечественников государством было завоевано право считаться Великой Морской Державой.

«Блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее Военно-Морскому Флоту. Сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям», - отметил адмирал.

Как он указал, в данный момент задачу военно-морского присутствия выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг. Их работа обеспечивает гарантию недопущения угроз на морских и океанских направлениях.

«Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океана», - сообщается в поздравительном документе.

Евменов подчеркнул, что ВМФ России активно обновляется. В частности, в состав Военно-Морского Флота поступают новейшие корабли и подводные лодки, оснащенные оружием, не имеющим аналогов в мире. В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что, согласно словам главнокомандующего ВМФ, говорит об огромном внимании к Военно-Морскому Флоту.

«Новые поколения российских военных моряков совершают беспримерные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад. Военные моряки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидовых, общефлотских и международных учений, осваивают новые образцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские традиции», - обозначается в телеграмме.

Главком Военно-Морского Флота РФ выразил благодарность всем людям, посвятившим жизнь ВМФ, за несение верной службы Родине, готовность выполнить свой долг, а также за глубокое чувство чести и справедливости. Кроме того, особую признательность он адресовал близким тех, кто трудится на процветание флота - за то, что они дают так необходимые для этой профессии поддержку, любовь и понимание.

«Все вместе мы и есть – Военно-Морской Флот!» - заключил Евменов.

В завершении адмирал пожелал всем здоровья, удачи и «стремительного движения вперед - к познанию, открытиям, к новым достижениям».