В Ростове задержали заместителя главы города

В Ростове Ярославской области 29 октября задержали заместителя главы администрации Михаила Рысева. Об этом сообщил глава города Андрей Лось, передает ТАСС.

«Было задержание Михаила Рысева. Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета», - пояснил Лось.

Он также рассказал, что задержание заместителя не имеет отношения к работе администрации Ростова. В местных СМИ сообщают, что задержание может быть связано с его деятельностью до трудоустройства в администрацию города.

В региональном отделении СК РФ информацию о задержании пока не прокомментировали.