Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Террористы произвели восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Елизавета Потейчук
22:17 29.10.2021
За прошедшие сутки террористы «Джабхат Ан-Нусры»* совершили восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
Террористы произвели восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зарегистрировано два обстрела, в Латакии - три обстрела, в Идлибе - три обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Мембидж и обратно.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных провокаций.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:40 В стране и мире
Разведка США считает, что COVID-19 не был создан как биооружие
21:56 В стране и мире
МИД РФ призвал США остановить «маховик эскалации» и обсудить проблемы в отношениях
19:25 В стране и мире
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
21:05 В стране и мире
Попова назвала причины новой волны COVID-19
19:31 В стране и мире
Опубликованы фото оружия, найденного на месте разделки туши лося под Саратовом
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.