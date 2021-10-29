Террористы произвели восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зарегистрировано два обстрела, в Латакии - три обстрела, в Идлибе - три обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами - Мембидж и обратно.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных провокаций.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.