Антиваксеры 100 лет назад людям уже внушали «опасность» прививок от оспы, пока не раскрылся обман

У пожарных Нью-Йорка остался один день, чтобы сделать прививку, иначе уже завтра они потеряют рабочее место. Огнеборцы начали забастовку, хотя упорство проявляют в данной ситуации обе стороны - и власти, и пожарные.

Главный лозунг протеста «Не подчиняться, не вакцинироваться». По официальному распоряжению мэра города, в случае отсутствия прививок пожарных лишат зарплаты. Но они выдвигают свои условия и продолжают запугивать власти тем, что иначе они устроят бойкот и «большое яблоко» легко превратится в «печеное».

На днях актипрививочники перекрыли Бруклинский мост. К ним присоединились тысячи таких же человек, среди которых нашлись даже медики. Люди не выпускают из рук белые полотна с красными крестами, утверждают, что власти их обманывают и хотят отравить, и верят в теорию заговора.

На громкие акции и антинаучные аргументы свой ответ дали ученые Оксфордского университета. Они опубликовали методичку еще 100-летней давности, написанную доктором Александром Россом, который приводил ровно те же доводы против прививок от оспы, что популярны и сейчас в случае с COVID-19.

Доктор говорил, что вакцинация все равно не спасет от заражения оспой и людей таким образом якобы хотят просто успокоить, чтобы добиться «эффекта плацебо», чтобы они перестали паниковать и не боялись заражения. Этому есть объяснение с точки зрения психологии.

«Именно такие люди, которые лучше вас всех знают, что якобы там на самом деле происходит, и не обращаются никогда к психологам, хотя им это вполне бы не повредило. Они уверены в том, что говорят, на все 150%, а на самом деле таким образом скрывают свое глубинное недоверие», - объяснил завкафедры нейро- и патопсихологии МГУ, доктор психологических наук Александр Тхостов.

Довод второй: вакцинация якобы приводит к другим смертельным заболеваниям. Это антинаучное заявление подкреплялось заметками, что оспа дается человеку в качестве испытания, которое надо преодолеть без чьей-либо помощи. Что-то подобное сейчас на уме и у современных антиваксеров.

«Считалось, что болезнь и заболевание оспой - это богоугодное дело и дается человеку за его грехи. И когда человек получает вакцину, нарушается божественный порядок. В эпоху пандемий или эпидемий психология человека всегда меняется», - прокомментировала сотрудник кафедры истории медицины МГМСУ имени Евдокимова Ольга Паренькова.

Согласно третьему доводу, люди, которые сделали прививку, все равно заболеют. Но ведь медики всегда предупреждают: прививка не спасение от болезни, она помогает перенести инфекцию в легкой форме. К слову, сам автор 100-летней брошюры, зародившей движение антиваксеров, сам-то во время эпидемии оспы прививку от нее сделал. Когда это вскрылось, врача опозорили статьями в местных газетах, с радостью сообщив об обманщике на первых полосах.

В России первые прививки появились во времена Екатерины II. Пациенту делали несколько разрезов на руке и вводили оспенные пузырьки от больного. Императрица и сама пошла на это, чтобы вдохновить примером других. Когда привилось большинство - эпидемия спала. Но прежде тысячи человек, боявшихся прививок, погибли.

Сейчас во многих странах темпы вакцинации далеки от идеальных. Даже там, где власти идут на самые жесткие меры. В России, тем временем, на прививки уже стоят очереди. По мнению врачей, именно это и поможет укротить эпидемию.