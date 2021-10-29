Сейсмологи нашли тайный «скрытый мир» в ядре Земли

Специалисты обсерваторий США и Японии провели исследования, благодаря которым выяснилось, что внутри Земли есть другие, до настоящего времени неизвестные слои, помимо земной коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра.

Благодаря работе сейсмологов удалось установить, что структура Земли намного сложнее, чем было принято думать о ней до этого, пишет The Daily Star. Так, они обнаружили твердые металлы, жидкие металлы и третью составляющую, которая представляет нечто среднее между ними, которые образовались примерно на расстоянии 241 км (150 миль) от поверхности.

Специалисты поясняют, что достать хотя бы частицу такого сплава для дальнейшего изучения невозможно, поскольку пока на такую глубину внутрь планеты не может проникнуть ни один человек и ни одно техническое приспособление. Свое открытие им помогли сделать исследования землетрясений из сейсмических лабораторий, которые показывают состояние земной коры и верхней мантии Земли в момент содрогания почвы и действуют по принципу сонара.

«Мы нашли новый скрытый мир в сердце планеты, который не состоит из динозавров и не представляет собою тот, который описывал Жюль Верн еще в 1871 году», - прокомментировала сейсмолог из бристольского университета Джессика Ирвинг.

Как говорят ученые, новый сплав металлов образовался внутри планеты в результате ее эволюции и изменения термального состояния Земли, температура которой с годами становится холоднее. Новые обнаруженные субстанции появились в ней естественным образом для того, чтобы предохранить планету и сохранить жизнь на ней, выступая в качестве ее внутреннего защитного слоя и пытаются предотвратить разрушения.

Ранее ученые из Австралии, пишет Gismeteo, обнаружили доказательства того, что изменения в структуре железа, которое формирует центр нашей планеты, могут происходить из-за ранее неизвестного слоя в ядре Земли. Новые данные указывают на то, что в истории Земли, возможно, было два отдельных периода остывания.