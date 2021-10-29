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Военные не дали «террористам» захватить вертолет Ми-8 в Петербурге

Андрей Аркадьев
17:15 29.10.2021
Военнослужащие оперативной группы совместно с группами усиления блокировали действия условного противника.
Военные не дали «террористам» захватить вертолет Ми-8 в Петербурге
© Фото: Министерство обороны РФ
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В Санкт-Петербурге прошла тренировка, в ходе которых военнослужащие предотвратили попытку захвата вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«По легенде тренировки террористическая группа в количестве 10 человек попыталась захватить транспортный вертолет Ми-8, а также совершила нападение на контрольно-пропускной пункт и склад горючих и смазочных материалов. Для отражения нападения на место прибыла оперативная группа отдельной бригады МТО ЗВО, а также подразделение МВД», - говорится в сообщении.

Тренировка напоминала реальный бой, военнослужащие использовали дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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