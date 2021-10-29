В Липецке водитель иномарки на полном ходу разбил машину ДПС, приехавшую на оформление ДТП

Инспекторы ДПС в Липецке, приехав по вызову на площадь Франценюка оформлять ДТП, угодили в еще большее ЧП. Машина представителей ГИБДД спокойно остановилась у тротуара, однако через некоторое время в нее сзади на полном ходу влетела иномарка, которой, со слов очевидцев, управляла женщина.

Как сообщил представитель управления МВД по региону, в результате произошел «эффект домино», когда за одной машиной по очереди начали сталкиваться следующие. Полицейскую Lada Granta развернуло, и обе врезались в еще один припаркованный автомобиль.

«В результате технические повреждения получили семь автомобилей. По предварительным данным один из участников ДТП совершил наезд на служебный автомобиль, прибывший для оформления ранее произошедшего ДТП», - цитирует РИА Новости ведомство.

Сотруднику полиции, который находился в момент аварии в служебном автомобиле, потребовалась медицинская помощь.