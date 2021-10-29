Первый президент Польши обвинен во лжи о своей причастности к спецслужбам

Бывший президент Польши Лех Валенса был вызван на допрос Комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти, в ходе которого ему предъявили обвинение в даче ложных показаний о своей причастности к спецслужбам социалистической службы. Согласно данным Комиссии, Валенса являлся тайным агентом Службы безопасности МВД ПНР под псевдонимом «Болек».

«Лех Валенса был обвинен в даче ложных показаний, которые должны были служить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности 1970-1976 годов в ущерб его интересов, и был допрошен в качестве подозреваемого. Лех Валенса не признал себя виновным в предполагаемом правонарушении и отказался дать объяснения», - цитирует сообщение Комиссии ТАСС.

Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 годы. В 80-е годы Валенса стал первым лидером знаменитого профсоюза «Солидарность» и получил Нобелевскую премию мира.