Умер бывший начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Борис Гайдар
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Умер бывший начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Борис Гайдар
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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