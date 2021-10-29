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В пунктах вакцинации по всей России выстроились очереди

Валентина Пескова
15:42 29.10.2021
В некоторых торговых центрах люди стоят люди стоят по несколько часов, чтобы сделать прививку, а где-то доходит даже до драк.
В пунктах вакцинации по всей России выстроились очереди
© Фото: ТРК "Звезда"
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Если еще недавно в пунктах вакцинации не наблюдалось особого ажиотажа, чтобы сделать прививку, то в первые дни длинных выходных стало заметно, что люди стали гораздо больше переживать не только за свое здоровье, но и за доступность для них свободного передвижения по общественным местам.

В некоторых торговых центрах в крупных городах выстроились очереди за уколом препарата, причем людей столько много, что у людей стали сдавать нервы, поскольку медики сообщают, что у них может не хватить на всех медицинских препаратов.

В Екатеринбурге, чтобы вакцинироваться, люди стоят за прививкой по несколько часов и занимают очередь еще до открытия пунктов, для чего даже специально берут отгулы. Пункты вакцинации работают не только при больницах и поликлиниках, но даже в екатеринбургском цирке и почти в каждом торговом центре. Рядом с одним из них развернули еще и мобильный медицинский пункт по защите от COVID-19.

Такой ажиотаж вызван тем, что с завтрашнего дня в регионе  начинают действовать новые ограничения и без QR-кодов нельзя будет попасть в те же торговые центры, музеи, концертные залы и фитнес-клубы, а сотрудники всех этих заведений просто не попадут на работу.

Самая популярная однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» по официальным данным в регионе уже заканчивается. При этом некоторые местные СМИ утверждают, что в Екатеринбурге ее уже нет.

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