За разглашение гостайны блогер Пыж приговорен к пяти годам колонии

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа за незаконное распространение сведений, которые являются государственной тайной. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в прокуратуре.

Видеоблогер, у которого почти 800 тысяч подписчиков на YouTube, посещает заброшенные секретные объекты и атомные электростанции. Так, у него на канале есть ролики с Горьковской атомной станции теплоснабжения и Калининской АЭС.