В подмосковной Дубне на улице застрелили мужчину

Следователями следственного отдела по городу Дмитров по Московской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве прохожего. Об этом сообщили в СК РФ по Московской области.



«По данным следствия, 29 октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого причастного к совершению преступления.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и мотивы, совершенного преступления.

Ранее в СМИ появилась информация, что убитым оказался 36-летний Турлан Шахбанов. Мужчина, по версии в СМИ, работал на стройке и проживал в общежитии неподалеку. В пятниц утром, отметили СМИ, он шел на работу, в этот момент из леса выбежал мужчина в камуфляжной форме и выстрелил ему в голову.