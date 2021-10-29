Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В подмосковной Дубне на улице застрелили мужчину

Кира Карон
13:51 29.10.2021
Отмечается, что по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого причастного к совершению преступления.
В подмосковной Дубне на улице застрелили мужчину
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Следователями следственного отдела по городу Дмитров по Московской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве прохожего. Об этом сообщили в СК РФ по Московской области.


«По данным следствия, 29 октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого причастного к совершению преступления.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и мотивы, совершенного преступления.

Ранее в СМИ появилась информация, что убитым оказался 36-летний Турлан Шахбанов. Мужчина, по версии в СМИ, работал на стройке и проживал в общежитии неподалеку. В пятниц утром, отметили СМИ, он шел на работу, в этот момент из леса выбежал мужчина в камуфляжной форме и выстрелил ему в голову.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 В стране и мире
Полиция ищет оружие, из которого Рашкин мог убить лося
09:40 В стране и мире
«Он был там сутки один»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа
08:22 В стране и мире
Видео
Гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» приговорили к 14 годам колонии
06:48 В стране и мире
Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от COVID-19
05:03 Армия
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.