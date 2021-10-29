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Военные ЗВО провели спецобработку домов ветеранов против вирусов

Кира Тило
01:47 29.10.2021
Военнослужащие танковой армии ЗВО провели специальную обработку домов ветеранов Великой Отечественной войны.
Военные ЗВО провели спецобработку домов ветеранов против вирусов
© Фото: Константин Морозов, Минобороны РФ
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В Подмосковье с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели обработку подъездов домов ветеранов Великой Отечественной войны в целях нераспространения вирусных инфекций.

В подмосковном поселке Калининец военнослужащие подразделений РХБЗ навестили ветерана ВОВ 96-летнего Куркина Николая Васильевича, 95-летнего Паршевикова Сергея Григорьевича и 98-летнюю Соколову Ангелину Матвеевну и провели специальную обработку придомовой территории.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут, не только ветераны ВОВ, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие - маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

© Константин Морозов, Минобороны РФ

Всего в дезинфекции приняло участие порядка 50 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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