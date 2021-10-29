Военные ЗВО провели спецобработку домов ветеранов против вирусов
В Подмосковье с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели обработку подъездов домов ветеранов Великой Отечественной войны в целях нераспространения вирусных инфекций.
В подмосковном поселке Калининец военнослужащие подразделений РХБЗ навестили ветерана ВОВ 96-летнего Куркина Николая Васильевича, 95-летнего Паршевикова Сергея Григорьевича и 98-летнюю Соколову Ангелину Матвеевну и провели специальную обработку придомовой территории.
Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут, не только ветераны ВОВ, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие - маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.