Армия Военные ЗВО провели спецобработку домов ветеранов против вирусов Кира Тило Военнослужащие танковой армии ЗВО провели специальную обработку домов ветеранов Великой Отечественной войны. © Фото: Константин Морозов, Минобороны РФ Читайте нас на: В Подмосковье с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели обработку подъездов домов ветеранов Великой Отечественной войны в целях нераспространения вирусных инфекций. В подмосковном поселке Калининец военнослужащие подразделений РХБЗ навестили ветерана ВОВ 96-летнего Куркина Николая Васильевича, 95-летнего Паршевикова Сергея Григорьевича и 98-летнюю Соколову Ангелину Матвеевну и провели специальную обработку придомовой территории. Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут, не только ветераны ВОВ, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие - маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством. © Константин Морозов, Минобороны РФ Всего в дезинфекции приняло участие порядка 50 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика