Сотрудники ФСБ Бурятии разгромили готовивших акции против власти экстремистов

Сотрудники ФСБ Бурятии разгромили готовивших акции против власти и приезжих экстремистов. Задержаны лица, занимавшиеся в регионе праворадикальной деятельностью.

В частности, они планировали проведение акций прямого действия против представителей органов власти, правоохранителей, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе.

Экстремисты активно привлекали в свою организацию молодежь, в рядах которой распространяли свои праворадикальные идеи.

В отношении организатора и трех участников структуры правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») Уголовного кодекса Российской Федерации.