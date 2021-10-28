Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Десантирование и сразу в бой: Россия и Египет «уничтожили» террористов на учениях «Защитники дружбы»

Егор Левин
Валентин Гвоздев
09:05 28.10.2021
Достижение взаимопонимания и слаженности - ключевая задача совместных российско-египетских учений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие России и Египта уничтожили «террористов» в ходе активной фазы совместных маневров «Защитники дружбы».

Фаза началась с высадки десанта и техники с борта Ил-76 и египетских С-130 в пустыне. Летчикам понадобилось все их мастерство, так как в районе выброски практически отсутствуют заметные ориентиры. Спуск с двух с половиной тысяч метров, и сразу в бой. Штурмовые группы атаковали логово условных боевиков сразу с нескольких направлений.

Наступление развивается стремительно, противник не успевает опомниться, как вся деревня оказывается в плотном кольце, которое очень быстро сужается. Пока одна группа зачищает здание, другая блокирует пути к отступлению, не оставляя неприятелю ни единого шанса.

За умелыми действиями подчиненных наблюдал командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Финальному этапу маневров предшествовала неделя напряженных тренировок. Достижение взаимопонимания и слаженности - ключевая задача совместных российско-египетских учений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:39 В стране и мире
Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов
05:01 Армия
Видео
Танк Т-34 времен боев за Голанские высоты нашли военные полицейские РФ в Сирии
05:31 В стране и мире
Украинский посол возмутился реакцией Германии на удар дрона Bayraktar
04:12 Армия
Видео
Разведчики ЦВО снайперским огнем уничтожили командный пункт «противника» в Кузбассе
01:28 В стране и мире
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.