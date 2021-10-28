Десантирование и сразу в бой: Россия и Египет «уничтожили» террористов на учениях «Защитники дружбы»

Военнослужащие России и Египта уничтожили «террористов» в ходе активной фазы совместных маневров «Защитники дружбы».

Фаза началась с высадки десанта и техники с борта Ил-76 и египетских С-130 в пустыне. Летчикам понадобилось все их мастерство, так как в районе выброски практически отсутствуют заметные ориентиры. Спуск с двух с половиной тысяч метров, и сразу в бой. Штурмовые группы атаковали логово условных боевиков сразу с нескольких направлений.

Наступление развивается стремительно, противник не успевает опомниться, как вся деревня оказывается в плотном кольце, которое очень быстро сужается. Пока одна группа зачищает здание, другая блокирует пути к отступлению, не оставляя неприятелю ни единого шанса.

За умелыми действиями подчиненных наблюдал командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Финальному этапу маневров предшествовала неделя напряженных тренировок. Достижение взаимопонимания и слаженности - ключевая задача совместных российско-египетских учений.