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В Forbes заявили, что бомбардировщики США нацелены на уничтожение российского флота

Кира Карон
08:59 28.10.2021
По мнению издания, для удара по российскому флоту американским бомбардировщикам не обязательно будет нарушать государственные границы РФ.
В Forbes заявили, что бомбардировщики США нацелены на уничтожение российского флота
© Фото: Airman 1st Class Colin Hollowell, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Для уничтожения российского флота в Черном и Балтийском морях могут быть использованы американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. В этом уверены авторы американского издания Forbes.

«Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе», - пишет в своей статье журналист Forbes Дэвид Экс.

В статье также утверждается, что благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее два российских истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота сопроводили два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Черным морем. Кадры сопровождения опубликовала «Звезда».

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