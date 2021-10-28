СМИ сообщили о предотвращении попытки госпереворота во Франции

Французская пресса сообщила о попытке государственной переворота, успешно предотвращенной главным управлением внутренней безопасности Франции. Согласно версии следствия, которую передает СМИ, планированием свержения власти будто бы занимался экс-депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе с группой его последователей.

Как сообщает Le Parisien, правоохранители якобы раскрыли, что заключенный под стражу в качестве подозреваемого в нападениях на центры вакцинации Дайе организовал террористическое сообщество, филиалы которого распространялись по всей стране. В их состав входили в том числе полицейские, военные и представители жандармерии. По информации прессы, следователи будто бы насчитали в сообществе 36 «капитанов», отвечавших каждый за отдельный регион государства.

Согласно изданию, следствие будто бы полагает, что террористы намеревались захватить Елисейский дворец, парламент и ряд других важных государственных центров, используя взрывчатку и полицейские щиты. Кроме того, в план сторонников Дайе якобы входил захват теле- или радиостанции, которую они могли бы использовать для трансляции своей пропаганды.