Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о предотвращении попытки госпереворота во Франции

Анна Берестовая
05:46 28.10.2021
Правоохранительные органы, по сообщению прессы, предотвратили попытку госпереворота во Франции.
СМИ сообщили о предотвращении попытки госпереворота во Франции
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Французская пресса сообщила о попытке государственной переворота, успешно предотвращенной главным управлением внутренней безопасности Франции. Согласно версии следствия, которую передает СМИ, планированием свержения власти будто бы занимался экс-депутат партии  «Демократическое движение» Реми Дайе с группой его последователей.

Как сообщает Le Parisien, правоохранители якобы раскрыли, что заключенный под стражу в качестве подозреваемого в нападениях на центры вакцинации Дайе организовал террористическое сообщество, филиалы которого распространялись по всей стране. В их состав входили в том числе полицейские, военные и представители жандармерии. По информации прессы, следователи будто бы насчитали в сообществе 36 «капитанов», отвечавших каждый за отдельный регион государства.

Согласно изданию, следствие будто бы полагает, что террористы намеревались захватить Елисейский дворец, парламент и ряд других важных государственных центров, используя взрывчатку и полицейские щиты. Кроме того, в план сторонников Дайе якобы входил захват теле- или радиостанции, которую они могли бы использовать для трансляции своей пропаганды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Танк Т-34 времен боев за Голанские высоты нашли военные полицейские РФ в Сирии
05:31 В стране и мире
Украинский посол возмутился реакцией Германии на удар дрона Bayraktar
04:12 Армия
Видео
Разведчики ЦВО снайперским огнем уничтожили командный пункт «противника» в Кузбассе
01:28 В стране и мире
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
02:45 В стране и мире
В Москве и Подмосковье начинаются нерабочие дни
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.