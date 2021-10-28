Танк Т-34 времен боев за Голанские высоты нашли военные полицейские РФ в Сирии

Патруль российской военной полиции подъезжает к Голанским высотам. Надпись «Сирия», выложенная камнями на горе, сразу обозначает, чья это территория. Но рядом так называемая линия «Браво» - несколько километров колючей проволоки, которые разделяют Сирию и Израиль. Здесь нужно быть предельно внимательным.

Голанские высоты уже несколько десятилетий являются точкой напряжения между двумя странами. В результате шестидневной войны в 1967 году сирийцы потеряли эту территорию. Позже израильтяне вернули часть земель. Сейчас граница проходит между двух возвышенностей. Раньше перестрелки случались часто, но сегодня за режимом прекращения огня следит российская военная полиция.

«Основные задачи: демонстрация присутствия вооруженных сил РФ на территории Сирии, оказание взаимодействия местному населению и самое главное - фиксация нарушений режима прекращения огня на линии "Браво"», - перечислил представитель военной полиции Вооруженных Сил РФ Алексей Верещагин.

Благодаря работе наших военных полицейских стало возможным возвращение на Голанские высоты наблюдателей ООН. Раньше миссия здесь присутствовала постоянно, но во время горячей фазы гражданского конфликта в Сирии ее пришлось свернуть. Сейчас их работе ничего не угрожает, да и, как отмечают сами миротворцы, со стороны Израиля сейчас снаряды летят, но не в том количестве, как раньше.

Когда военные полицейские обустраивали себе позиции, они наткнулись на следы арабо-израильской войны - старый укрепленный пункт Сирийской армии. Танк Т-34 был зарыт в землю по самую башню. Его, конечно, выкопали, отмыли, отреставрировали и поставили на самое приметное место.

«Он был в очень плачевном состоянии. Его ребята нашли, отмыли, привели в порядок, поставили на наших позициях. Я был удивлен. Не думал, что здесь еще есть такая раритетная техника, советская», - объяснил представитель военной полиции Вооруженных Сил РФ Виктор Киреев.

Военные уверяют, что техника по-прежнему рабочая, даже заводится без проблем. Однако на позициях танк стоит с повернутым в сторону дулом, словно музейный экспонат, напоминающий о днях горячих боев за Голанские высоты, которые повториться больше не должны.