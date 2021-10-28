Есть, на что посмотреть: как европейские военные корабли наблюдают за учениями Балтфлота

На полигоне боевой подготовки кораблей Балтфлота состоялась морская дуэль. Расстояние минимальное. Времени для маневра нет. Торпеды «противника» уже полным ходом идут в сторону корвета «Сообразительный».

Новейший комплекс «Пакет» делает корабль-носитель практически неуязвимым для подводного нападения. Система в автоматизированном режиме классифицирует цель, даже такую быструю и компактную, как современная торпеда, потом выполняет поиск и наведение.

«В случае, если вражеская лодка будет нас атаковать, то мы, вместо того, чтобы уворачиваться от нее, будем атаковать идущую на нас торпеду. Она ее догонит, перехватит и уничтожит», - обозначил командир минно-торпедной боевой части корвета «Сообразительный» Павел Горяйнов.

Методично, раз за разом, учебный противник ложится на боевой курс, чтобы еще раз испытать корвет на прочность. Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» снова готовится открыть огонь. Именно его торпедные атаки отражает «Сообразительный».

Комплекс «Пакет» - уникальная новейшая разработка российских конструкторов. Поэтому каждая стрельба проходит под самым пристальным вниманием ближайших соседей по Балтийскому морю. Так, самым преданным зрителем в этот раз стал корабль, по очертаниям напоминающий разведывательное судно ВМС Швеции типа «Орион».

Вахтенному офицеру даже в справочник заглядывать не надо, старого знакомого здесь хорошо знают в лицо.

«Непрестанно несет свою боевую службу у берегов Калининградской области, а конкретно - выход из Балтийска. Любой выход в море, любые стрельбы, любые отработки каких-то задач - всегда нас сопровождает либо «Орион», либо немецкие корабли-разведчики типа «Альстер», «Осте» или «Окер», - объяснил вахтенный офицер, инженер БЧ-7 Владислав Сочков.

Посмотреть соседям всегда есть на что. У берегов Калининградской области корабли Балтфлота несут боевое дежурство. Отработка самых разных сценариев, тренировки с боевой стрельбой - это ежедневные будни экипажей.