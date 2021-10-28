Более 200 призывников из Дагестана убыли на службу в Восточный военный округ
Призывники убыли в воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Восточной Сибири, Забайкалья и Приморского края.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Более 200 новобранцев осеннего призыва из Республики Дагестан отправились на военную службу в воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Восточной Сибири, Забайкалья и Приморского края. Призывники отправились к местам службы самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.
Военнослужащие из республик Северного Кавказа будут проходить службу в воинских частях и соединениях Восточного военного округа. По прибытии в воинские части новобранцев разместят на двухнедельный карантин в отдельных казармах, их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
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