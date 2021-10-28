Более 200 призывников из Дагестана убыли на службу в Восточный военный округ

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Перед отправкой на республиканском сборном пункте всем призывникам выдали обмундирование, сумки и несессеры с гигиеническими принадлежностями. Военнослужащих обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути из Махачкалы до Хабаровска. Каждый новобранец получил банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту для связи с родными и близкими в установленном порядке.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе. На воздушных судах и в автобусах предварительно была проведена дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, прошли обязательную дактилоскопию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

На данный момент с республиканского сборного пункта отправлены к местам прохождения службы более 500 новобранцев. Всего с территории республики Дагестан в ходе осеннего 2021 года призыва на службу в войска будет направлено около 3 тысяч граждан.