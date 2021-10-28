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Более 200 призывников из Дагестана убыли на службу в Восточный военный округ

Кира Тило
04:28 28.10.2021
Призывники убыли в воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Восточной Сибири, Забайкалья и Приморского края.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 200 новобранцев осеннего призыва из Республики Дагестан отправились на военную службу в воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Восточной Сибири, Забайкалья и Приморского края. Призывники отправились к местам службы самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.

Военнослужащие из республик Северного Кавказа будут проходить службу в воинских частях и соединениях Восточного военного округа. По прибытии в воинские части новобранцев разместят на двухнедельный карантин в отдельных казармах, их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

© Минобороны РФ

Перед отправкой на республиканском сборном пункте всем призывникам выдали обмундирование, сумки и несессеры с гигиеническими принадлежностями. Военнослужащих обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути из Махачкалы до Хабаровска. Каждый новобранец получил банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту для связи с родными и близкими в установленном порядке.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе. На воздушных судах и в автобусах предварительно была проведена дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, прошли обязательную дактилоскопию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

На данный момент с республиканского сборного пункта отправлены к местам прохождения службы более 500 новобранцев. Всего с территории республики Дагестан в ходе осеннего 2021 года призыва на службу в войска будет направлено около 3 тысяч граждан.

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