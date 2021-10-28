Разведчики ЦВО снайперским огнем уничтожили командный пункт «противника» в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа, при поддержке массированного снайперского огня, уничтожили командный пункт условного противника в ходе учения в Кузбассе.

По замыслу учения, при помощи средств радиоэлектронной разведки в предполагаемом районе поиска был обнаружен командный пункт условного противника с высокоорганизованным охранением, наличием бронетехники, а также фортификационными сооружениями на подступах к лагерю. Для уничтожения командного пункта были задействованы военнослужащие разведывательного подразделения, которые совершили многокилометровый марш в заданный район и незаметно преодолели все укрепления командного пункта.

Используя для прикрытия защитные сооружения лагеря, снайперские пары разведчиков открыли массированный огонь из снайперских винтовок СВД по живой силе охранения условного противника, а гранатометчики огнем из гранатометов РПГ-7В уничтожили «бронетехнику неприятеля». После этого специальная тактическая группа произвела штурм командного пункта условного противника.

В ходе захвата военнослужащие вели огонь из автоматов АК, пистолетов ПМ и пулеметов ПК, а также использовали дымы и различные средства имитации. Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и 30 единиц военной техники.