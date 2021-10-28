Миротворцы РФ обеспечат безопасность при прокладке трубопровода для сотен жителей Карабаха

Российские миротворцы приступили к выполнению задач по обеспечению безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ на водопроводе в Аскеранском районе вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента обработали просьбу главы Аскеранского района и приступили к двухнедельному обеспечению безопасности рабочим при проведении инженерных работ по прокладке водной магистрали вблизи линии разграничения сторон, сообщил представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников.

«В общественную приемную Российского миротворческого контингента обратилась администрация Аскеранского района с просьбой обеспечить безопасность при прокладке трубопровода в близлежащий населенный пункт Храморт. Командованием Российского миротворческого контингента было принято решение оказать помощь в прокладке данного трубопровода. Данные работы будут проводится две недели, в результате чего населенный пункт Храморт полностью будет обеспечен водой», - пояснил Резников.

После завершения работ при содействии российских миротворцев более 300 семей села Храморт будут обеспечены питьевой водой по трубопроводу.