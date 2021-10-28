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Миротворцы РФ обеспечат безопасность при прокладке трубопровода для сотен жителей Карабаха

Кира Тило
05:02 28.10.2021
Российские миротворцы в течение двух недель обеспечат водой более 300 семей в отдаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы приступили к выполнению задач по обеспечению безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ на водопроводе в Аскеранском районе вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента обработали просьбу главы Аскеранского района и приступили к двухнедельному обеспечению безопасности рабочим при проведении инженерных работ по прокладке водной магистрали вблизи линии разграничения сторон, сообщил представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников.

«В общественную приемную Российского миротворческого контингента обратилась администрация Аскеранского района с просьбой обеспечить безопасность при прокладке трубопровода в близлежащий населенный пункт Храморт. Командованием Российского миротворческого контингента было принято решение оказать помощь в прокладке данного трубопровода. Данные работы будут проводится две недели, в результате чего населенный пункт Храморт полностью будет обеспечен водой», - пояснил Резников.

После завершения работ при содействии российских миротворцев более 300 семей села Храморт будут обеспечены питьевой водой по трубопроводу.

© Минобороны РФ

В прошлом месяце при содействии миротворцев РФ была запущена водозаборная скважина, обеспечивающая подачу питьевой воды по трубопроводу для более 2 тысячи жителей сел Красный Базар и Тагавард в Мартунинском районе.

В этом же районе миротворцы продолжают обеспечивать безопасность рабочих при работе на водопроводе в селе Мачкалашен. После завершения работ более 400 жителей населенного пункта будут обеспечены питьевой водой Мартунинского района.

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