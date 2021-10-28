Военные РФ и Египта провели десантирование и разбили «боевиков» под Каиром

Заключительный этап совместного учения десантников России и Египта «Защитники дружбы - 2021» завершился в среду под Каиром.

Активная фаза учения с практическим десантированием и отработкой тактических действий была проведена на тактическом полигоне вооруженных сил Арабской Республики Египет Вади-Сакран в районе города Иншас, в 60 км от египетской столицы.

В активной фазе учения приняли участие около 200 военнослужащих двух стран, которые десантировались на управляемых парашютных системах специального назначения типа «крыло» и Д-10 в египетской пустыне с высот от 600 до 3,5 тысяч метров.