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Военные РФ и Египта провели десантирование и разбили «боевиков» под Каиром

Кира Тило
02:19 28.10.2021
Под Каиром завершился заключительный этап совместного учения десантников России и Египта.
Военные РФ и Египта провели десантирование и разбили «боевиков» под Каиром
© Фото: Минобороны РФ
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Заключительный этап совместного учения десантников России и Египта «Защитники дружбы - 2021» завершился в среду под Каиром.

Активная фаза учения с практическим десантированием и отработкой тактических действий была проведена на тактическом полигоне вооруженных сил Арабской Республики Египет Вади-Сакран в районе города Иншас, в 60 км от египетской столицы. 

В активной фазе учения приняли участие около 200 военнослужащих двух стран, которые десантировались на управляемых парашютных системах специального назначения типа «крыло» и Д-10 в египетской пустыне с высот от 600 до 3,5 тысяч метров.

© Минобороны РФ

По сценарию, после приземления и осуществления сбора на площадке приземления, десантники выполнили элемент захвата и удержания приграничного населенного пункта, где окопались условные террористы, с задачей освободить захваченных ими заложников и дальнейшим проведением гуманитарной операции по оказанию помощи местному населению. 

В десантировании были задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД, которые доставили в район десантирования личный состав сводного российско-египетского подразделения и шесть единиц БМД-2К-АУ с парашютно-бесплатформенной системой ПБС-916, а также военно-транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и С-295 «Casa», «Чинук» и Ми-17 ВВС Египта. 

© Минобороны РФ

Приветствуя принимавших участие в активной фазе учения десантников России и Египта, командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков поблагодарил их за успешно выполненную поставленную задачу и профессиональные действия, пожелав успехов в дальнейшей службе. 

Командующий парашютно-десантными войсками вооруженных сил Египта дивизионный генерал Атыф Ибрагим Мады высоко оценил слаженность действий совместной группировки, профессиональный уровень подготовки войск, указав на необходимость продолжения дальнейшего сотрудничества и обмена опытом для противодействия современным вызовам, в первую очередь терроризму. 

По итогам активной фазы учения, командование сводного контингента зафиксировало выполнение всех поставленных задач, отсутствие непредвиденных инцидентов и обстоятельств или отказа работы вооружения, военной и специальной техники.

На учении присутствовали военные атташе ряда африканских государств, а также посол России в Египте Георгий Борисенко.

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